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Gündem Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler
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Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler

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Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler

Bebek katili İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kentinde hastaneye ulaşmaya çalışan ambulansın geçişini engellemesi nedeniyle 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Filistinli sağlık görevlisi Beşşar Karyuti, Karyut köyünden hastaneye götürülmeye çalışılan hamile kadının şiddetli kanaması olduğunu​​​​​​​ belirtti.

Karyuti, İsrail ordusunun Nablus'un güneyindeki Avarta askeri kontrol noktasında ambulansı durdurduğunu ve sağlık ekibini aracın motorunu kapatmaya zorladığını söyledi.

Ambulanstaki tıbbi cihazların hastanın hayatta kalması için çalışır durumda tutulması gerektiğini askerlere defalarca ilettiklerini vurgulayan Karyuti, "Askerlere defalarca araçta ölüm kalım mücadelesi veren ve kanaması bulunan bir kadının olduğunu söyledim. Ancak asker bizi tehdit etti ve ambulansı tamamen durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Ambulansın hastaneye büyük güçlüklerle ulaşabildiğini belirten Karyuti, ancak bebeğin hayatını kaybettiğini, annenin ise kurtarıldığını dile getirdi.

HER YERE SALDIRIYORLAR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde bulunan sanayi bölgesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, bölgede park halindeki bir kamyonu ateşe verdi. Olay yerine gelen belde sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son günlerde işgal altındaki Batı Yaka'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde büyük artış görülüyor.

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