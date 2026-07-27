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Gündem AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Gündem

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

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AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

 

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.49'da başladı.

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