Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu! Zirvedeki meslek şaşırttı!
TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler belli oldu. Peki ilk sırada hangi meslek var? İşte en çok kazandıran meslekler...
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TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler belli oldu. Peki ilk sırada hangi meslek var? İşte en çok kazandıran meslekler...
Üniversite tercihinde yalnızca puan değil, mezuniyet sonrası iş bulma ve kazanç imkanları da belirleyici rol oynuyor. Üniversite diplomasının iş piyasasındaki karşılığı son dört yılda değişim gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' adaylar açısından önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.
EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLIK ALANINDA Sektörel bazda yapılan incelemelerde, sağlık ve refah alanı kayıtlı istihdam oranında açık ara önde bulunuyor. Sağlık alanındaki istihdam oranı 2025 yılında yüzde 84,5 olarak gerçekleşti.
MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞ BULMA ORANI Lisans mezunlarının ilk iş bulma süreleri 2023 ve 2024 yıllarında 14,4 ay iken, 2025 yılı verilerinde 14,2 aya geriledi. Ön lisans (2 yıllık) mezunlarında ise ortalama ilk iş bulma süresi 15,8 ay olarak kayıtlara geçti.
TIP ÖĞRENCİLER İŞ BULMAKTA ZORLANMIYOR Yüksek istihdam alanında 2022 ve 2023 yıllarında lider olan özel eğitim öğretmenliği, yerini 2024 itibarıyla tıp bölümüne devretti. Tıp, 2025 yılında yüzde 95,5 kayıtlı istihdam oranıyla ilk sıradaki yerini korudu.
EN YÜKSEK KAZANÇ SAĞLAYAN BÖLÜM PİLOTAJ Lisans mezunlarının aylık ortalama kazanç durumları incelendiğinde ise sürpriz bir durum ortaya çıkıyor. 2025 yılı verilerine göre listenin başında pilotaj yer alırken en yüksek aylık ortalama kazanca sahip diğer 4 lisans bölümü şöyle sıralanıyor: “-Matematik Mühendisliği -Uzay Mühendisliği -Uçak Mühendisliği -Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği”
2 YILLIK BÖLÜMLERDE EN YÜKSEK KAZANÇ 2 yıllık programlarda en yüksek ortalama kazanç sağlayan bölümler arasında liderlik 2025 yılında Uçak Teknolojisi bölümüne ait. Bu unvan 2024 yılında ise Polis Meslek Eğitimi bölümündeydi.
KENDİ ALANINDA EN ÇOK ÇALIŞMA FIRSATI BULANLAR Eğitim aldığı alanla en yüksek uyum gösteren sektörler arasında yüzde 80,4 ile Sağlık ve refahın yanı sıra yüzde 79,6 İş, yönetim ve hukuk öne çıkıyor. Bu iki alanı yüzde 64,8 ile eğitim, yüzde 63,6 ile Mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 56,1 ile Bilişim ve iletişim teknolojileri takip ediyor.
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