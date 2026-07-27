Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu! Zirvedeki meslek şaşırttı!

KENDİ ALANINDA EN ÇOK ÇALIŞMA FIRSATI BULANLAR Eğitim aldığı alanla en yüksek uyum gösteren sektörler arasında yüzde 80,4 ile Sağlık ve refahın yanı sıra yüzde 79,6 İş, yönetim ve hukuk öne çıkıyor. Bu iki alanı yüzde 64,8 ile eğitim, yüzde 63,6 ile Mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 56,1 ile Bilişim ve iletişim teknolojileri takip ediyor.