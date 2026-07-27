ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu

ABD'de İran'a saldırı hakkında yapılan anketin katılımcılarından yüzde 76'sı İran'a saldırının "beklenenden zorlu" geçtiğini söyledi. ABD'lilerin yüzde 57'si İran saldırısından "bıkkın"lık duyduğunu ifade etti.

ABD'de yapılan kamuoyu araştırmasında katılımcılara, İran'a saldırı hakkında sorular soruldu.

Anket, CBS News ve YouGov tarafından 22-24 Temmuz tarihlerinde yürütüldü.

YÜZDE 57: "BIKKIN"

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin İran ile çatışmasından "bıkkınlık" duyduğunu, yüzde 58'i "belirsizlik", yüzde 36'sı "karamsar", yüzde 19'u ise "iyimser" hissettiğini aktardı.

YÜZDE 76: "BEKLENENDEN ZORLU"

Katılımcıların yüzde 76'sı, ABD ile İran arasındaki savaşın Trump yönetiminin "beklediğinden daha zorlu geçtiği" görüşünü belirtirken, yüzde 20'si "beklendiği gibi seyrettiğini", yüzde 4'ü ise "beklenenden daha kolay" geçtiğini ifade etti.

YÜZDE 38: "TARAFLAR ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMADI"

Ayrıca katılımcıların yüzde 40'ı, İran ile savaşta ABD'nin "avantaj sahibi" olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 38'i "hiçbir tarafın" üstünlük sağlamadığını, yüzde 22'si ise İran'ın "avantajlı" konumda olduğunu dile getirdi.