Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan Y.K., pompalı tüfekle gittiği tarlada karşılaştığı yengesi Saime Kocatepe’yi, ağabeyini sorduktan sonra pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Kocaoğlu köyünde yaşayan Y.K. ile ağabeyi H.K. arasında daha önceden yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evine giderek pompalı tüfeğini alan şüpheli, ağabeyinin evine döndü. Ağabeyini evde bulamayan Y.K., bu kez onu aramaya başladı.
Şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesi Saime Kocatepe’ye ağabeyinin nerede olduğunu sordu. Ardından kadına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.
JANDARMA YAKALADI
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, Saime Kocatepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocatepe’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.