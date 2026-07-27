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Gündem Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü
Gündem

Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Ağabeyini bulamayınca yengesini öldürdü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan Y.K., pompalı tüfekle gittiği tarlada karşılaştığı yengesi Saime Kocatepe’yi, ağabeyini sorduktan sonra pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Kocaoğlu köyünde yaşayan Y.K. ile ağabeyi H.K. arasında daha önceden yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evine giderek pompalı tüfeğini alan şüpheli, ağabeyinin evine döndü. Ağabeyini evde bulamayan Y.K., bu kez onu aramaya başladı.

Şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesi Saime Kocatepe’ye ağabeyinin nerede olduğunu sordu. Ardından kadına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

JANDARMA YAKALADI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, Saime Kocatepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocatepe’nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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