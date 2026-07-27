  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Temmuz 2000: Abdülkadir Karahan'ın vefatı (Akademisyen) Trump’tan iddialara tepki! Dünyadaki herkesten daha fazla var Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş CENTCOM’dan garip açıklama! Vuracak hedef kalmamış Aracılar devreye girdi! Hürmüz düğümü çözülebilir Arap Birliği’nden Trump’a kritik çağrı! “Orta Doğu patlama noktasına ilerliyor” CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı! Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu
Gündem Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile eski polis memuru Gökhan Ertok, yeniden ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

Eski Tunceli Valisi Sonel’in dijital materyallerinde elde edilen bulguların ardından Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, ifadelerine başvurulmak üzere tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak yeniden Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni operasyonların yapıldığını açıklamıştı. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürlek, “Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır” demişti.

Gülistan Doku cinayetinde şok gelişmeler! Şaibeli talimat ve sinyal muamması
Gülistan Doku cinayetinde şok gelişmeler! Şaibeli talimat ve sinyal muamması

Gündem

Gülistan Doku cinayetinde şok gelişmeler! Şaibeli talimat ve sinyal muamması

Baz kayıtları şüpheleri arttırdı! Gülistan’ın gömüldüğü yerde sır gibi 7 saat
Baz kayıtları şüpheleri arttırdı! Gülistan’ın gömüldüğü yerde sır gibi 7 saat

Gündem

Baz kayıtları şüpheleri arttırdı! Gülistan’ın gömüldüğü yerde sır gibi 7 saat

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız

Gündem

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması Bu dosyanın peşini Bırakmayacağız

Ahbaplar ve Gülistan Doku soruşturması… Bakan Gürlek’ten önemli açıklamalar
Ahbaplar ve Gülistan Doku soruşturması… Bakan Gürlek’ten önemli açıklamalar

Gündem

Ahbaplar ve Gülistan Doku soruşturması… Bakan Gürlek’ten önemli açıklamalar

Gülistan Doku soruşturmasında 4’üncü dalga emniyete uzandı! 15 ilde operasyon 18 şüpheliye gözaltı
Gülistan Doku soruşturmasında 4’üncü dalga emniyete uzandı! 15 ilde operasyon 18 şüpheliye gözaltı

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında 4’üncü dalga emniyete uzandı! 15 ilde operasyon 18 şüpheliye gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23