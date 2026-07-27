Eski vali ve koruması… Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme
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Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile eski polis memuru Gökhan Ertok, yeniden ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.
Eski Tunceli Valisi Sonel’in dijital materyallerinde elde edilen bulguların ardından Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, ifadelerine başvurulmak üzere tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak yeniden Erzurum Adliyesi’ne getirildi.
YENİ GÖZALTILAR VAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni operasyonların yapıldığını açıklamıştı. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gürlek, “Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır” demişti.