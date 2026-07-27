Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini

yeniakit.com.tr

Gazze’de on binlerce masum Müslüman’ı katleden siyonist rejimin teröristbaşı Binyamin Netanyahu, kendisi hakkında tutuklama kararı talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ın görevden alınmasını büyük bir pişkinlikle kutladı. Siyonist katil, siyasi taraflılıkla suçladığı Khan’ın görevden uzaklaştırılmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan işgal rejiminin sözde başbakanı Netanyahu, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan’ın görevden alınmasına yönelik ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından desteklenen kararı memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Kararı kendilerince bir zafer gibi pazarlamaya çalışan Siyonist elebaşı, bu skandal adımı “Çok olumlu bir gelişme” olarak nitelendirdi.

HEDEF ŞAŞIRTMAYA KALKTI

Hakkındaki savaş suçları dosyasını örtbas etmek isteyen Netanyahu, Karim Khan’ın görevden alınmasının “bir gerçeği ifşa ettiğini” iddia etti. Siyonist katil, eski savcının kendisi ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama taleplerini, Khan'ın kendi hakkındaki “uygunsuz davranış” iddialarından “dikkat dağıtmak amacıyla” yaptığını öne sürerek hedef saptırmaya çalıştı.

Mazlumların kanını döken siyonistlerin başı, Khan’ın görevden el çektirilmesiyle ilgili olarak küstahça, “UCM’deki siyonist karşıtı kalkan artık yırtılıp atılmıştır” dedi.

ABD'DEN SADAKAT YEMİNİ!

Gazze kasabı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik küstah sözlerini sürdürerek, mahkemenin tamamen yozlaştığını iddia etti. Siyonist elebaşı, “Ortaya çıkan şey sadece Karim Khan’ın gerçek motivasyonu değil, aynı zamanda hem Savcılık Ofisi’ni hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kendisini enfekte eden derin adaletsizlik ve yolsuzluktur” iddiasında bulundu.

İşgalci Netanyahu, Müslümanların kanını dökerken arkasına aldığı Büyük Şeytan ABD ile olan kirli ittifakını da açıkça itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, Washington’ın mahkemeye karşı durma kararlılığını yinelediğini aktardı:

“Dün gece ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm. Amerika’nın bu kuruma karşı güçlü bir şekilde harekete geçme kararlılığını bir kez daha teyit etti.”

Katil Netanyahu, UCM’yi “adaleti baltalayan, demokratik ve egemen uluslara saldıran ve onların güvenliğini Lahey’deki hesap sorulamaz ve yozlaşmış yetkililerin kararlarına tabi kılmaya çalışan bir kurum” olarak tanımlamaya kalktı.

Bu skandal gelişmeler, UCM üye devletlerinin, hakkındaki "uygunsuz davranış" iddialarını bahane ederek Başsavcı Karim Khan’ı görevden alma yönünde oy kullanmasının ardından yaşandı.