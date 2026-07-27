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Spor
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Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

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Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Amrabat için yönetimin beklentisi çok farklı...

#1
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

10+4 kuralı çerçevesinde takımdaki yabancı oyuncuların bir kısmıyla ayrılması beklenen Fenerbahçe'de, vedalaşılacağı düşünülen isimle alakalı dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın, deneyimli oyuncu için yapılan teklifi reddettiği öne sürüldü.

#2
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Kanarya ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek turu geçmek istiyor.

#3
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde hazırlıklar sürerken diğer yandan Kanarya'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#4
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da dikkatle takip ediliyor. Kanarya'da bu isimlerden birisi de Faslı yıldız Sofyan Amrabat.

#5
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Futbolcu her ne kadar sarı-lacivertlilerde düşünülmese de oyuncu için gelen tekliflerin ve önerilen rakamların yüksek olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Hatta Amrabat'ı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın istediği aktarıldı.

#7
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'ye Amrabat için önerilen rakam bonuslarla birlikte 15 milyon avro oldu.

#8
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Aziz Yıldırım yönetimi ise beklentisinin 20 milyon avro olduğunu bildirdi. Haberde Amrabat'ın düşüncesinin yeniden Real Betis'te forma giymek olduğu belirtildi.

#9
Foto - Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!

Mevcut kadrosundaki 10 yabancıyı göndermek zorunda olan Fenerbahçe'nin en yüksek geliri iki yıllık daha mukavelesi olan Amrabat'tan elde etmesi söz konusu.

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