Tamı tamına 20 milyon euro! Takımdan ayrılması bekleniyordu: Şok eden flaş gelişme!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Amrabat için yönetimin beklentisi çok farklı...
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Amrabat için yönetimin beklentisi çok farklı...
10+4 kuralı çerçevesinde takımdaki yabancı oyuncuların bir kısmıyla ayrılması beklenen Fenerbahçe'de, vedalaşılacağı düşünülen isimle alakalı dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın, deneyimli oyuncu için yapılan teklifi reddettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Kanarya ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek turu geçmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde hazırlıklar sürerken diğer yandan Kanarya'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da dikkatle takip ediliyor. Kanarya'da bu isimlerden birisi de Faslı yıldız Sofyan Amrabat.
Futbolcu her ne kadar sarı-lacivertlilerde düşünülmese de oyuncu için gelen tekliflerin ve önerilen rakamların yüksek olduğu öğrenildi.
Hatta Amrabat'ı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın istediği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'ye Amrabat için önerilen rakam bonuslarla birlikte 15 milyon avro oldu.
Aziz Yıldırım yönetimi ise beklentisinin 20 milyon avro olduğunu bildirdi. Haberde Amrabat'ın düşüncesinin yeniden Real Betis'te forma giymek olduğu belirtildi.
Mevcut kadrosundaki 10 yabancıyı göndermek zorunda olan Fenerbahçe'nin en yüksek geliri iki yıllık daha mukavelesi olan Amrabat'tan elde etmesi söz konusu.
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