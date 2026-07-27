Ebola 5 eyalete yayıldı! Vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında şimdiye kadar 3 bin 75 vaka doğrulandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını büyümeye devam ediyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi. KDC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354’e çıktı. Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayılan salgında, şu ana kadar 556 kişi iyileşti.