YP için bina bakmaya CHP’nin aracıyla gitti! Makamı bıraktı ama araçtan vazgeçemedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’den ayrılarak kurduğu Yeni Parti’ye Genel Başkan olan Özgür Özel, Mustafa Kemal Mahallesi’nde aylık kirası 2 milyon lira olduğu söylenen muhtemel Genel Merkez binasını incelemeye bir türlü teslim etmeye kıyamadığı CHP’ye ait araçla gitti.
Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Parti’nin kuruluşunu gerçekleştirerek 91 milletvekiliyle Meclis grubunu oluşturan Özgür Özel, yeni parti için genel merkez binası bakıyor.
Bina arayışlarını hızlandıran Özel ve arkadaşları, Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ve Gelecek Partisi’nin ilk genel merkez binası olarak kullandığı binaya giderek incelemelerde bulundu.
YENİ PARTİ BİNASINA CHP’NİN ARACIYLA GELDİ
CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından “Ancak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partinin genel merkez teftişine CHP Genel Merkezi’nin aracıyla geldi” ifadeleriyle paylaşımda bulunurken, vatandaşlardan da Özel’in tutumunu eleştiren yorumlar geldi.