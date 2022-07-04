Böbrekleri temizleyen doğal kürler nelerdir? Nasıl uygulanır? Böbrekleri temizleyen gıdalar

Sağlıklı bir yaşam için böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışması son derece önemli. Böbrek taşı oluşmasını engellemek ve ileride daha ciddi böbrek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmamak için böbreklerinizi düzenli olarak temizlemeniz, bir nevi böbreklere yönelik bir detoks uygulamanız gerekiyor.

Böbrekleri temizleyen doğal kürleri denediniz mi? Böbrekleri temizlemek için evde doğal çözüm arayanlara; böbrekleri temizleyen bitkisel kürler ve vücuttaki toksinleri atmanıza yardımcı olan harika tarifler..

Vücudun en önemli organlarından biri olan böbrekler, hormon üretimini ve kanın kimyasal dengesini sağlayan organlar arasındadır.

vücudun tüm mekanizmasını etkileyebilecek böbrekleri herhangi bir hasara karşı korumak ve temizlemenin çok önemli olduğunu bildirmektedir. Evde hazırlayacağınız doğal kürler ile böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Böbrek temizliği yaklaşıma göre değişir.

İşte en yaygın böbrek temizliği türleri

Böbrekleri temizleyen bitkisel otlar;

-Karahindiba çayı

-Hatmi kökü

-Ardıç

-Isırgan

-Maydanoz

-Kırmızı yonca

-Zencefil

-Altınbaşak

-Gıdalar

Böbrekleri temizleyen gıdalar

*Pancar suyu

*Karpuz

*Limon suyu

*Kızılcık suyu

*Kabak çekirdeği

*Smoothies

*Zencefil

*Zerdeçal

*Vitaminler

Bazı uzmanlar, aşağıdaki vitaminleri ve mineralleri böbrek temizliğine dahil etmenizi önerir;

Vitamin B2

B6 Vitamini

Magnezyum

Böbrekleri Temizleyen Doğal Kürler

Böbrekleri Temizleyen Limon Suyu

2 Yemek kaşığı zeytinyağı ve 4 yemek kaşığı limon suyunu karıştırıp için. Yarım saat sonra limon suyunu ve 1 çorba kaşığı doğal elma sirkesini karıştırıp için. Bu karışım böbrek taşlarının etkilerini azaltarak böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olur. Bu doğal kürü sonuç alıncaya kadar belirli aralıklara kullanabilirsiniz.

Böbrekleri temizleyen maydanoz çayı

1 Bardak kaynamış suya bir tutam maydanoz ekleyin. 25 dakika bekledikten sonra 1 çorba kaşığı organik bal ekleyin ve karıştırın. Çayı bir şişede saklayın ve bu karışımı 3 gün boyunca kullanın.

Böbrekleri temizleyen ısırgan otu çayı

1 Bardak kaynamış suya 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu ekleyin. Böbrek enfeksiyonları için yararlı olan bu karışımı, sabah ve akşam olmak üzere 1’er bardak tüketebilirsiniz.

Böbrekleri temizleyen kereviz suyu

Kereviz çubuklarını temizleyin, doğrayın ve 1 bardak su ile karıştırarak blenderdan geçirin. Daha sonra bu karışımı süzün ve için. 1 ay boyunca her gün bu karışımı hazırlayarak için. Bu karışım böbrek temizliğindeki etkisi ile dikkat çekicidir.

Bu tedavileri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Sağlıklı böbrekler için;

İşte böbrekleri korumak ve böbrek hastalığı riskini azaltmak için bilim tarafından desteklenen çeşitli yöntemler:

-Sigara, alkol ve kafein tüketiminden kaçının

-Normal kan basıncı ve kan şekeri seviyesini koruyun

-Kolesterolünüzü kontrol altında tutun

-Yeterli su ve diğer sıvıları için.

-Sağlıklı bir kiloda kalın.

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