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Gündem

Böbrek hastası depremzedeyi de dolandırdı! Hapsi boyladı

Kocaeli'de düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:49:00 -
Böbrek hastası depremzedeyi de dolandırdı! Hapsi boyladı

Kocaeli'de düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda sosyal medyada düşük fiyatlı konteyner ilanı vermek suretiyle aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen böbrek hastası bir afetzedenin de bulunduğu kişileri dolandırdığı ileri sürülen M.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2
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Yorumlar

Ziyaretçi

İdam gerek.

5432

biz artık oyunları avrupa lehine yalancı sahtekarlıkla milletine karşı ne dediğini söyylediğini bilmez veya unutur şekilde davrananları istemiyoruz ne zillet ne akp nede diğer partiler bırakın gidin defolun bu ülkeden
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