Böbrek hastası depremzedeyi de dolandırdı! Hapsi boyladı
Kocaeli'de düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda sosyal medyada düşük fiyatlı konteyner ilanı vermek suretiyle aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen böbrek hastası bir afetzedenin de bulunduğu kişileri dolandırdığı ileri sürülen M.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.