  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı
Aktüel

Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:47:08 -
Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde tedavilerine devam eden hastalar, sağlık çalışanlarına destek için bir video mesaj yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden hastaların tedavi gördükleri Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde hazırlanan video, şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Videoda, "Gecelerini gündüzlerine katarak ailelerinden uzak kalma pahasına, birçok zorluğa göğüs geren sağlık çalışanları, tüm hastalar gibi biz diyaliz hastaları için de büyük özveri ile çalışıyorlar ve bizi hayata bağlıyorlar. Sağlık çalışanlarına sözlü veya fiziksel şiddette bulunanları kınıyoruz." mesajı paylaşıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay