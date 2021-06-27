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Spor

Boateng adım adım Süper Lig'e

Fenerbahçe'de seçimin bitmesiyle birlikte transfer harekatı başlıyor. İlk planda yeni hocayı duyuracak olan Fenerbahçe'nin Boateng için de harekete geçeceği bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 10:52:00 -
Boateng adım adım Süper Lig'e

Fenerbahçe'de seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak girdi. Dün oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erdi. 29 bin 9 üyenin, 6 bin 682'i oy kullandı.

Haziran 2018’de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük kurarak görevi devralan Ali Koç, 6 bin 459 oy ile yeniden başkan seçildi, 3 yıl daha göreve devam etme hakkını elde etti.

Seçim nedeniyle yaşanan yoğunluk dün itibarıyla sona ererken, Kanarya'da artık yoğun mesai başlıyor...

Başkan Koç, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör konusunun pazartesi (yarın) çözüme kavuşacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar da yeni hocalarını beklemeye başladı.

Koç, sürpriz bir ismin gelebileceğini belirtirken, şu anda ön plana çıkan adaylar ise Nenad Bjelica ile Paolo Fonseca.

Teknik direktör belirlendikten sonra Fenerbahçe, yeni sezon planlaması konusunda hızlı bir şekilde hareket ederek, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak.

Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada 5 transfer yapabileceklerini söylemişti.

Bu anlamda 5 oyuncudan bir tanesinin Bayern Münih'in formasını giyen tecrübeli stoper Jerome Boateng olabileceği konuşuluyordu.

Alman basını da daha önce yaptığı haberlerde bu iddiaları doğrularken, Sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki savunmacı için girişimlerde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.

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Yorumlar

Ulvi

Yeni dönem başkanlığın verdiği gazla Girişimde bulunacağına İnanırım.Doğrudur.Ekonomik Futbol ömrünü ve futbol heyecanını yitirmiş ne kadar Dinazor varsa yedirin milyonları.Sonrada 5,5 milyar lira borcumuz var diye ağlayın.Aziz Yıldırımda futbolcuya milyonları döküyordu ama en azından yaşı genç yada orta yaşlı oluyordu.Aldığı adamların bir kısmını üstüne kar koyarak satılabiliyordu.Fener iyice emekli cenneti oldu Avrupanın son zamanda..
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