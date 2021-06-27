Boateng adım adım Süper Lig'e

Fenerbahçe'de seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak girdi. Dün oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erdi. 29 bin 9 üyenin, 6 bin 682'i oy kullandı.

Haziran 2018’de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük kurarak görevi devralan Ali Koç, 6 bin 459 oy ile yeniden başkan seçildi, 3 yıl daha göreve devam etme hakkını elde etti.

Seçim nedeniyle yaşanan yoğunluk dün itibarıyla sona ererken, Kanarya'da artık yoğun mesai başlıyor...

Başkan Koç, daha önce yaptığı açıklamada teknik direktör konusunun pazartesi (yarın) çözüme kavuşacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar da yeni hocalarını beklemeye başladı.

Koç, sürpriz bir ismin gelebileceğini belirtirken, şu anda ön plana çıkan adaylar ise Nenad Bjelica ile Paolo Fonseca.

Teknik direktör belirlendikten sonra Fenerbahçe, yeni sezon planlaması konusunda hızlı bir şekilde hareket ederek, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak.

Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada 5 transfer yapabileceklerini söylemişti.

Bu anlamda 5 oyuncudan bir tanesinin Bayern Münih'in formasını giyen tecrübeli stoper Jerome Boateng olabileceği konuşuluyordu.

Alman basını da daha önce yaptığı haberlerde bu iddiaları doğrularken, Sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki savunmacı için girişimlerde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı.