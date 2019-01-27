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BMGK'da Venezuela tartışması: ABD darbe yapmaya çalıştı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'da yaptığı konuşmasında, ABD'nin Venezuela’da darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

27 Ocak 2019 Pazar 22:50
BMGK'da Venezuela tartışması: ABD darbe yapmaya çalıştı

ABD'nin başvurusunun ardından Venezuela'daki siyasi krizi değerlendirmek için olağanüstü toplanan BMGK'da, Rusya ve ABD arasında hararetli tartışmalar yaşanırken, Rusya ABD'nin Venezuela'da darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin yaptığı başvuru sonrasında, Venezuela’daki siyasi krizi tartışmak için New York’ta olağanüstü toplandı. Yaklaşık beş saat süren toplantıda hararetli tartışmalar yaşandı.

Güvenlik Konseyi toplantısına katılan BM’nin barışı geliştirmekten sorumlu genel sekreter yardımcısı Rosemary DiCarlo, “Venezuela halkının barış, refah ve tüm insan haklarından yararlanmalarını sağlayacak, ülkede siyasi bir çözüm yaratılması için hepimiz yardım etmeliyiz” dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Venezuela’daki durumun hem ekonomik hem de siyasi olarak korkunç olduğunu ifade etti. Ülkedeki nüfusun yaşanan sıkıntılı durumdan etkilendiğini kaydeden DiCarlo, “Nüfus sistematik bir şekilde etkileniyor. Neredeyse 30 milyon Venezuelalının tamamı aşırı enflasyondan ve reel maaşların düşmesinden olumsuz olarak etkileniyor. Ülkede gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmak çok zor. Ülkede kıtlık yaşanıyor. Sağlık ve eğitim hizmetleri neredeyse verilemiyor. Su, elektrik, ulaştırma ve kentsel hizmetler gibi temel hizmetler aksıyor” diye konuştu.

ABD: Venezuela halkının daha iyi bir yaşamı için yanlarında olacağız

Güvenlik Konseyi toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela’nın meşru liderinin Juan Guido olduğunu söyledi. Pomneo, Guido’nun desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Venezuelalılar ülkelerini diktatör Maduro’dan geri almak istiyor” diye konuştu. Ülkede özgürce seçimlerin yapılmasının gerektiğini belirten Pompeo, “Venezuela halkının daha iyi bir yaşamı için yanlarında olacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela’nın demokrasiye geçişinin desteklenmesinin gerektiğini kaydederek, “Güvenlik Konseyi üyelerini Venezuela’nın demokratik geçişini desteklemeye ve Cumhurbaşkanı Guaido’yu desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

Pompeo tüm ülkelerin, Venezuela halkının Nicolas Maduro'nun gayri meşru mafya devletinden kurtulması ve ülkedeki yaşanan insani kriz için harekete geçmesi gerektiğini belirterek, ”Her on Venezuela vatandaşından dokuzu yoksulluk içinde yaşıyor. 3 milyondan fazla kişi anavatanlarından kaçmak zorunda kaldı. Bu durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor" diye konuştu.

"ABD Venezuela’da darbe girişiminde bulundu"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

Nebenzia, toplantıda yaptığı konuşmada ABD'nin Venezuela politikasını eleştirdi. Nebenzia, "ABD’nin Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesinin bir darbe olduğunu belirterek,ABD ve müttefikleri utanmaz ve saldırgan bir tutumla ülkede darbe yapmaya çalıştı. Seçilmiş başkanı devirmeyi amaçladı“ dedi.

Nebenzia, Washington'un Venezuela'da darbe gerçekleştirmeye çalıştığını, bu tür eylemlerin tüm dünya için tehdit oluşturduğu belirterek, ”ABD herkesin gözü önünde uluslararası hukukun tüm normları ihlal ediyor. Bağımsız bir ülkeye darbe girişiminde bulunuyor. Bu durum BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine gelecek bir konu değil. Venezuela’yı dışarıya yönelik bir tehdit görmüyoruz. Biz Venezuela’nın dünyaya ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz. ABD bu konuyu konseye taşıyıp Venezuela’yı istikrarsızlaştırmak istiyor” diye konuştu.

“Washington kirli oyunlarına Güvenlik Konseyini de dahil etti”

ABD’nin Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü olarak toplamasının Venezuela’daki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir adım olduğunu söyleyen Nebenzia, şöyle konuştu: “Bugünkü etkinliğin Amerikan heyet tarafından tek bir amaçla gerçekleştirildiğinden hiçbir şüphemiz yok. ABD, bu ülkeye kendi yaklaşımlarını ve son zamanlarda karşı karşıya kaldığı sorunları çözmeye yönelik reçetelerini dayatarak, Venezuela’daki durumu istikrarsızlaştırmaya devam ediyor. Washington’un bu kirli oyunlarına Güvelik Konseyini de dahil ettiği için üzgünüz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:50
  1. Rusya
  2. ABD
  3. BMGK

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