BM'den kritik Lübnan uyarısı: Sene sonu itibariyle...

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Lübnan ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Merkezi başkent Beyrut'ta bulunan ESCWA, "Lübnan'da gıda güvenliği konusunda bir tehlike var mı?" başlıklı araştırmasını basına duyurduğu yazılı açıklamada, sene sonu itibarıyla Lübnanlıların yarısının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelebileceği ikazını yaptı.

Limanın büyük bir bölümü yıkıldı

Açıklamada, gıda ihtiyaçlarını büyük oranda ithalatla karşılayan Libya'nın başkentinde 4 Ağustos tarihinde yaşanan şiddetli patlama sonucu Beyrut Limanı'nın büyük bir bölümünün yıkılması ve Lübnan lirasının yüzde 78 oranında değer kaybetmesinin beraberinde yoksulluk ve işsizliğin ciddi anlamda artması ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesindeki aksamalar sebebiyle sene sonu itibarıyla halkın yarısının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayabileceği ifade edildi.

Yerel para birimindeki meydana gelen değer kaybının enflasyonun büyümesine sebebiyet verdiği bildirilen açıklamada, ülkede geçen sene yüzde 2,9 olan enflasyon ortalamasının 2020 yılında yüzde 50'nin üzerinde olmasının beklendiği belirtildi.

2020'nin Temmuz ayında gıda fiyatlarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 141 yükseldiği bildirilen açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra ithalatta yaşanacak ek maliyetlere göre gıda fiyatlarının daha da artabileceği vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada yerli tarım üretim maliyetlerinin yüzde 50 oranında yükselmesi nedeniyle yerli üretimin ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede bir gıda krizinin yaşanmaması için hızlı adımların atılması gerektiğini söyleyen ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti'nin, Lübnan hükümetine ulusal gıda güvenliğinin temeli olan Beyrut Limanı'ndaki tahıl siloları ile ilaç ve temel gıda ambarlarının inşaatına öncelik vermeleri çağrısına da yer verildi.

Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama

4 Ağustos tarihinde Beyrut'ta 182 kişinin canından olmasına, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına neden olan korkunç bir patlama ile sarsılmış, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlama ile meydana gelen hasarın 15 milyar doları aştığını bildirmişti.

Patlamadan sonra ilan edilen olağanüstü hal 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Büyük felaketin ardından Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımları ile ayakta tutmaya çalıştı.

Lübnan'ın nüfusu, barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle beraber yaklaşık 6 milyon...