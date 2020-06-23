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Aktüel

BM'den "Kovid-19, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını derinleştirdi" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:50:40 -
BM'den "Kovid-19, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını derinleştirdi" açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın dünyanın en büyük mülteci krizini doğurduğunu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının da komşu ülkelere sığınan milyonlarca Suriyeliyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

WFP kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19'un ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin ihtiyacını daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Byrs, "Suriyelilerin çoğu komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a kaçtı. Bu beş ülke dünyanın en büyük mülteci grubu olan 5,5 milyondan fazla Suriyeli barındırıyor. Kovid-19 ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik gerileme, bölgedeki yüz binlerce Suriyeli mülteciyi daha çok yardıma muhtaç bıraktı." diye konuştu.

WFP'nin, 1,2 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 1,8 milyon mülteciye ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yardım sağladığını aktaran Byrs, nakit yardımların yanı sıra ailelere elektronik gıda kuponları dağıttıklarını ifade etti.

Byrs, Suriye'de 9 yıl önce başlayan iç savaşın dünyanın en büyük mülteci krizine neden olduğunu vurgulayarak, 2019'da yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciye insani yardım sağladıklarının altını çizdi.

- Türkiye'de 55 bin Suriyeliye aylık nakit yardımı

Türkiye'de halen kayıt altına alınan 3,6 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten Byrs, başka milletlerden de 330 bin kişinin bulunduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 6 mülteci kampında elektronik gıda kuponları dağıttıklarını dile getiren Byrs, ayrıca Türkiye'deki 55 bin Suriyeliye her ay nakit desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.



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