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BM'den korkutan iklim değişikliği açıklaması: Yarışı kaybediyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda uluslararası topluma uyarıda bulunarak, "İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. Yarışı kaybediyoruz." dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:44
BM'den korkutan iklim değişikliği açıklaması: Yarışı kaybediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliği konusunda uluslararası topluma uyarıda bulunarak, "İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. Yarışı kaybediyoruz." dedi.

Guterres, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), BM'nin Facebook hesabından yapılan canlı yayında iklim değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Yarışı kaybediyoruz"

İklim değişikliğinin zamanın belirleyici konusu olduğunun altını çizen Antonio Guterres, "İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. Yarışı kaybediyoruz. Bu, insanoğlu ve gezegenimiz için trajedi olabilir. Bu eğilimi kesinlikle tersine çevirmek gerekiyor." diye konuştu.

Guterres, iklim değişikliğinin kesinlikle inkar edilemeyeceğini, bilimin de bunu açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

"Toplum gerekeni yapmıyor"

İnsanlığın günümüzde karşılaştığı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, "İklim değişikliği hızlı ilerliyor ama uluslararası toplum gerekeni yapmıyor. Gerekenlerin yapılması için siyasi irade de yok. Eğer yüzyılın sonunda hava sıcaklığı 1,5 derece artarsa, felaket bir durumla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine karşı mücadelede başarı elde etmek için dünyanın ekonomik ve toplumsal alanda büyük bir dönüşüm yaşaması gerektiğine işaret eden Guterres, devletlere, iklim değişikliği konusunda daha güçlü taahhütlerde bulunma ve gerekli önlemleri alma çağrısında da bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:44
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. İklim değişikliği

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