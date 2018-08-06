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BM'den İran'a destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcüsü Farhan Hag, BM'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğini ve bütün devletlerin söz konusu anlaşmaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:24
BM'den İran'a destek çağrısı

 Haq, günlük basın brifinginde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından bugün devreye giren yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı diplomatik bir başarı olarak gördüğünü belirten Haq, ''BM nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edecek ve Genel Sekreter bütün hükümetleri bu anlaşmayı desteklemeye teşvik ediyor.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.  90 günlük sürenin bugün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması bugün uygulamaya konuldu. 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:24
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