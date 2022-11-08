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BM'den haddi aşan Şebnem Korur Fincancı çağrısı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı için yurt dışından bir çağrı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:59:00 -
BM'den haddi aşan Şebnem Korur Fincancı çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra bir Şebnem Korur Fincancı açıklaması da Birleşmiş Milletler'den geldi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nden beş özel raportör, TSK'ya "kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Fincancı'ya destek vererek, "Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını insan hakları savunucularını sindirmek için kullanmaya son vermesi" şeklinde haddi aşan bir çağrı yaptı.

Türkiye'yi hedef aldılar

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'de Fincancı da dahil, terörle mücadele yasalarının ve diğer ceza yasalarının sivil toplumdan isimleri taciz etme, gözaltına alma, tutuklama ve cezaya çarptırma amacıyla kullanıldığı çok sayıda vakayı belgeledik. İnsan hakları savunucularının ve sağlık çalışanlarının hükümetlere karşı hakikati barışçıl şekilde söyleme kabiliyeti korunmalıdır. Bu kişilerin insan hakları ihlallerinin ifşa edilmesindeki rolleri, demokratik toplumların köşe taşlarından biridir.

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