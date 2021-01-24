BMC’nin yeni 8×8 zırhlı muharebe aracı görücüye çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı Yeni Nesil Üç Fırtına Obüsünün TSK’ya Teslim Töreninde BMC tarafından geliştirilmesi devam eden yeni 8×8 zırhlı muharebe aracı (ZMA) da ilk kez göz önüne çıktı.

400 beygirlik Vuran, 600 beygirlik Azra ve Fırtına obüsünde kullanılan 1000 beygirlik Utku motorlarına ilişkin bilgi alan, motor testlerine katılan Bakan Akar, üretimi devam eden yeni nesil Fırtına obüsünün 6’ncı gövde kaynağını yaptı.

BMC geliştirdiği 8×8 ZMA ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. 30 ton civarında ağırlığa sahip olacağı düşünülen ZMA’nın yine BMC tarafından geliştirilen 600 beygirlik Azra motorunu kullanacağı tahmin ediliyor.

Törende gösterilen aracın üzerinde ASELSAN tarafından geliştirilen Korhan kulesi yer alıyor. Korhan, parçacıklı mühimmat kullanabilme kabiliyeti olan 35 mm silah sistemi kullanıyor. ASELSAN’ın geleceğin muharebe konseptlerine yönelik olarak tasarladığı Korhan paletli ve tekerlekli platformlar için geliştirildi. Ayrıca kule üzerinde Silah Pozisyon Tespit Sistemi – SPOT sistemi de yer alıyor.

SPOT (Silah Pozisyon Tespit Sistemi): Keskin nişancı tüfeği tipi silahlardan yapılan süpersonik mermi atışlarının yönünü ve menzilini yüksek doğrulukla tespit eden bir sistemdir. Araç üzeri, silah kulesi üzeri ve Tek-Er Giyilebilir için uygun tasarıma sahiptir. Sistem, benzer ürünlere oranla çok küçük olup üstün tespit performansına sahiptir.

BMC’nin 8×8 ZMA’yı Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar (YNHZA) Projesi için geliştirdiği tahmin ediliyor. YNHZA projesi kapsamında paletli ve tekerlekli (6×6 ve 8×8) 52 tipte 2962 adet aracın temin edilmesi planlanıyor. BMC’nin bu kapsamda paletli bir ZMA tasarımı üzerinde çalışması veya tanıtması da sürpriz olmayacaktır.

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na zırh koruma seviyesi ve hareket sığası artırılmış, gelişmiş komuta kontrol sistemleri ile donatılmış, düşmanı azami mesafeden tespit ederek, otomatik ateşleme sistemleri vasıtasıyla uygun silah sistemleri ile ateş altına alabilen, aktif ve pasif koruma sistemlerine sahip farklı konfigürasyonlarda 52 farklı tipte 2962 adet hafif zırhlı tekerlekli araç (6X6 ve 8X8) ve hafif zırhlı paletli araç tedarik edilecek.

DefenceTürk