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BMC’den yeni araç sürprizi

BMC’nin bir süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi araç, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BMC’nin İzmir’deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:13
BMC’den yeni araç sürprizi

Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının aralarında bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan, son olarak ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimini üstlenen BMC, yeni projeler üzerinde çalışıyor. Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye yoğunlaşan şirket, bu kapsamda ürettiği araçlara bir yenisini ekledi. 

BMC’nin bir süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi araç, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun BMC’nin İzmir’deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı. Şirket yetkilileri araca ilişkin Soylu’yu bilgilendirdi. Bakan Soylu da araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BMC, pikap tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdi.

Türkiye’nin arazi koşullarına uygun geliştirilen araç, üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacak. Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yapılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:13
  1. İzmir
  2. Zırhlı muharebe araçları
  3. personel taşıyıcılar
  4. taktik tekerlekli araçlar
  5. lojistik destek araçları
  6. tank taşıyıcı
  7. mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı
  8. toplumsal olaylara müdahale aracı
  9. BMC
  10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  11. Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)
  12. Teknofest İstanbul Havacılık

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