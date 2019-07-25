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BMC rekor artışla devler listesinde

Savunma gelirlerinde yüzde 86 artışla Defense News Top 100 listesindeki tüm firmaları geride bırakan BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
BMC rekor artışla devler listesinde

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. BMC, ilk kez girdiği listede 85’inci sırayı STM ile paylaştı. Şirketin bu başarıyı yakalamasında savunma sanayisinde geçen yıl yakaladığı rekor gelir artışı belirleyici oldu. Şirket, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85’i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı. Yurtiçi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017’de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı. Savunma gelirlerinde yüzde 86 artışla Defense News Top 100 listesindeki tüm firmaları geride bırakan BMC’nin en yakın rakibi yüzde 73 artışla Belçika’dan John Cockerill Defense oldu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
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