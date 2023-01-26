  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BM, küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı
Ekonomi

BM, küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Kovid-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 00:18:00 -
BM, küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı.

Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de Kovid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı.

Yüksek enflasyon, reel gelirlerde düşüşe ve yaşam maliyeti artışına sebep olurken, birçok ülkede orman yangınları ve seller gibi ekonomik zararlar ve insani sorunlara yol açan iklim olayları görüldü.

Rapora göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaptığı hızlı faiz artırımları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarını ve kur değer kayıplarını tetikledi.

Yükselen faiz oranları ve azalan satın alma gücü, tüketici güvenini ve yatırımcı duyarlılığını zayıflatarak dünya ekonomisi için yakın vadeli büyüme beklentilerini daha da belirsiz hale getirdi.

Tüketim mallarına olan talebin azalması, Ukrayna'da uzayan savaş ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle küresel ticaret yumuşadı.

Rapora göre, bu kapsamda, BM'nin 2022'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü.

Öte yandan, küresel ekonomide toplam talebin zayıflamasıyla enflasyonist baskıların kademeli olarak azalacağı tahmin edilen raporda, çok sayıda ekonomik, finansal, jeopolitik ve çevresel risklerin devam etmesi nedeniyle kısa vadeli ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Çoğu gelişmiş ekonomide resesyon riski

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.

ABD'de 2022'de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023'te yalnızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB'nin 2022'de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2'ye çekildi.

Hükümetin sıfır Kovid-19 politikasını bırakıp para ve maliye politikalarını gevşetmeye başlamasının ardından Çin'deki ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4,8'e yükseleceği tahmin edildi. İngiltere ekonomisinin ise 2023'te yüzde 0,8 oranında daralması bekleniyor.

Türkiye'de enflasyon düşecek

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Türkiye ve BM'nin girişimiyle Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.

BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.

Liste değişti! İşte dünya ekonomisine yön veren 25 aile
Liste değişti! İşte dünya ekonomisine yön veren 25 aile

Gündem

Liste değişti! İşte dünya ekonomisine yön veren 25 aile

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Ekonomi

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Salgın dünya ekonomisini vurdu! ABD’de ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Salgın dünya ekonomisini vurdu! ABD’de ölenlerin sayısı 905 bini geçti

Dünya

Salgın dünya ekonomisini vurdu! ABD’de ölenlerin sayısı 905 bini geçti

Dünya ekonomisinde petrol tehdidi! Global kriz yakın mı?
Dünya ekonomisinde petrol tehdidi! Global kriz yakın mı?

Ekonomi

Dünya ekonomisinde petrol tehdidi! Global kriz yakın mı?

Dünya ekonomisi için kritik hafta! İşte tüm veriler
Dünya ekonomisi için kritik hafta! İşte tüm veriler

Ekonomi

Dünya ekonomisi için kritik hafta! İşte tüm veriler

IMF'den korkunç açıklama: Dünya ekonomisi...
IMF'den korkunç açıklama: Dünya ekonomisi...

Ekonomi

IMF'den korkunç açıklama: Dünya ekonomisi...

Ünlü ekonomist uyardı: Dünya ekonomisi balon
Ünlü ekonomist uyardı: Dünya ekonomisi balon

Ekonomi

Ünlü ekonomist uyardı: Dünya ekonomisi balon

Çinlilerin yurt dışına çıkmaya başlaması dünya ekonomisine katkı yapacak
Çinlilerin yurt dışına çıkmaya başlaması dünya ekonomisine katkı yapacak

Dünya

Çinlilerin yurt dışına çıkmaya başlaması dünya ekonomisine katkı yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23