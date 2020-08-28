  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Koordinatörü: "Mevcut şartlarda Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları başarılı olmaz"
Aktüel

BM Koordinatörü: "Mevcut şartlarda Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları başarılı olmaz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:41:15 -
BM Koordinatörü: "Mevcut şartlarda Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları başarılı olmaz"

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, son günlerde gerginliğin arttığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli direniş gruplarıyla İsrail arasında yapılacak ara buluculuk çabalarının başarı şansı olmadığını söyledi.

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli grupların İsrail tarafına yanan balon göndermeyi sonlandırması, Tel Aviv yönetiminin ise Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında son günlerde artan gerginliğe de değinen Mladenov, "Mevcut şartlarda hiçbir ara buluculuk çabası gerginliğin önlenmesi ve durumun iyileştirilmesi konusunda başarılı olmaz." ifadesini kullandı.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Hava saldırılarının yanında İsrail, 12 Ağustos'ta yine Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı