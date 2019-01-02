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BM kınasa da İsrail bildiğini okuyor

2018’de BM tarafından en çok kınanan ülke İsrail oldu. Filistin topraklarını işgal edip, Müslümanlara zulmeden siyonistler, BM tarafından ne kadar uyarılırsa uyarılsın yine kendi bildiğini okuyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:13
BM kınasa da İsrail bildiğini okuyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Filistin topraklarını zorla işgal eden, Filistinli Müslümanlara türlü işkenceler eden İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bugüne kadar yüzlerce kez kınansa da siyonistler bildiğini okuyor... Akit’e konuşan Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Amerika’nın, İsrail’i destekleme politikaları devam ettiği sürece bu kınamalar, verilen uyarılar hiçbir şey ifade etmez” diyen Ünlü, “İsrail sadece Filistin’i değil dünya barışını da tehdit ediyor. İsrail’in bu tehditkar tavırları ortadan kaldırılmadığı sürece dünyada huzur ve barışın olması imkansızdır. İsrail BM tarafından istediği kadar kınama alsın. Yüz kere kınama almış bir devlete dünyanın en büyük örgütü neden fiili bir girişimde bulunmamış?” dedi.

İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın

BM ve benzeri uluslararası kuruluşlar, mevcut dünyada hüküm süren çok uluslu şirketlerin taşeronu olan gayri meşru düzenin bir maşasıdır” diyen Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, “BM adeta bu şirketlerin avukatlığını, sözcülüğünü yapıyor. Bu gayri resmi, gayri hukuki, gayri ahlaki uluslararası sistemin de, gayri resmi çocuğudur ve BM’nin tanımalarıyla ortaya çıkmış bir terör devletidir İsrail. BM’den, İsrail’i ve benzeri uygulamaların içtenlikle kınamasını beklemek doğru değil. Onlar sırf bu işi dünyanın tepkisini çekmemek için yapıyorlar. Onun için Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü tüm BM’deki tek taraflı yapıya karşı ilgi görmüştür” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:13
  1. Filistin
  2. Filistinli Müslümanlar
  3. İsrail
  4. Birleşmiş Milletler (BM)
  5. siyonistler
  6. Akit
  7. Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü
  8. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir

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