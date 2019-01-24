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BM Genel Sekreterinden uyarı: Felaket bir durumla karşılaşacağız

İklim değişikliği konusunda uluslararası topluma uyarılarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,"İklim değişikliği hızlı ilerliyor ama uluslararası toplum gerekeni yapmıyor. Gerekenlerin yapılması için siyasi irade de yok. Eğer yüzyılın sonunda hava sıcaklığı 1,5 derece artarsa, felaket bir durumla karşılaşacağız." dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:52
BM Genel Sekreterinden uyarı: Felaket bir durumla karşılaşacağız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), BM'nin Facebook hesabından yapılan canlı yayında iklim değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin zamanın belirleyici konusu olduğunun altını çizen Antonio Guterres, "İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor. Yarışı kaybediyoruz. Bu, insanoğlu ve gezegenimiz için trajedi olabilir. Bu eğilimi kesinlikle tersine çevirmek gerekiyor." diye konuştu.

Guterres, iklim değişikliğinin kesinlikle inkar edilemeyeceğini, bilimin de bunu açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

'Felaket bir durumla karşılaşacağız'

İnsanlığın günümüzde karşılaştığı en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, "İklim değişikliği hızlı ilerliyor ama uluslararası toplum gerekeni yapmıyor. Gerekenlerin yapılması için siyasi irade de yok. Eğer yüzyılın sonunda hava sıcaklığı 1,5 derece artarsa, felaket bir durumla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine karşı mücadelede başarı elde etmek için dünyanın ekonomik ve toplumsal alanda büyük bir dönüşüm yaşaması gerektiğine işaret eden Guterres, devletlere, iklim değişikliği konusunda daha güçlü taahhütlerde bulunma ve gerekli önlemleri alma çağrısında da bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:52
  1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. iklim değişikliği

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