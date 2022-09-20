BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye övgü: Dünya için umut

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için 'umut' ve 'mucize' olduğunu söyledi.

Guterres'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek"

"Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor."

"Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz"

BM Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşma detayları...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuşmasıyla başladı. Guterres konuşmasında " Birleşmiş Milletler Antlaşması ve temsil ettiği idealler tehlike altında" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada dünya liderlerine “Bu zorlu zamanlarda umuda ihtiyacımız var” mesajını verdi.

Guterres, “Gezegenimiz yanıyor. İnsanlar acı çekiyor ve en dezavantajlı konumdakiler en büyük acıyı çekiyor. Birleşmiş Milletler Antlaşması ve temsil ettiği idealler tehlike altında” ifadelerini kullandı.

İklim krizine değinen Guterres, dünya liderlerine “Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı durumda. Müdahale etme zamanı geldi. Fosil yakıt şirketlerini ve onların sağlayıcılarını sorumlu tutmalıyız” dedi.

Guterres, BM konuşmasında “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler; Kuzey ve Güney; ayrıcalıklıklar ve diğerleri arasındaki bölünme giderek daha tehlikeli hâle geliyor.” Dedi.

Guterres, “Zorlu sulardayız. Ufukta küresel hoşnutsuzluğun olduğu bir kış görünüyor” dediği konuşmasında ”Harekete geçme sorumluluğumuz var” dedi.

Gıda krizi tehlikesine değinen Guterres, "Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek"

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