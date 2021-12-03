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Aktüel BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var
Aktüel

BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, Nevşehir’in Mustafapaşa köyü ile Sakarya’nın Taraklı ilçesini “kırsal turizm destinasyonu” olarak ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:26:00 - 2021-12-03 15:31:50
BM en iyi turizm köylerini açıkladı: Türkiye'den de 2 köy var

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmi kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefiyle bu yıl “En İyi Turizm Köyleri Girişimi” başlatan BM Dünya Turizm Örgütü, Türkiye’den iki kırsal turizm destinasyonunu seçti.

Nevşehir’in Mustafapaşa köyü ile Sakarya’nın Taraklı ilçesi, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü’nün 24. Genel Kurulu’nda ödül aldı.

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Yarışmada, 32 ülkeden toplam 44 kırsal turizm destinasyonu, ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasiteleri nedeniyle bu unvanı taşımaya uygun bulundu.

Mustafapaşa ile Taraklı, 75 ülkenin 175 başvurusu içerisinden ödüle layık görülen destinasyonlar arasına girmeyi başardı.

Genel Kurul’da Türkiye’yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlık ettiği heyet temsil etti. Bakan Yardımcısı Yavuz’un heyetinde, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ile Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmeleri neticesinde, 2021 yılı için iletilen başvurular arasındaki Nevşehir Mustafapaşa ve Sakarya Taraklı destinasyonları, bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun çalışmaları sonucu ödülü almaya hak kazandı.

Üye devletler en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren ve bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulundu.​​​​

 

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