BM, Çin’in büyüme rakamını yüzde 5,3’e yükseltti

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3, önümüzdeki yıl yüzde 2,5 büyüyeceği tahmini ileri sürülürken, bu sene Çin ekonomisine dair büyüme beklentisi yüzde 5,3’e, ABD ekonomisine dair beklenti yüzde 1,1’e yükseltildi, Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 0,9 büyüyebileceği kaydedildi.

Rapora göre, dünyadaki belli başlı ekonomilerin büyümelerine yönelik beklentilerin yükseltilmesine rağmen kredi şartlarının sıkılaştırılması ve finansman maliyetinin yükselmesi nedeniyle, gelişmekte olan birçok ülkenin büyüme görünümü kötüleşiyor.

Raporda, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’de bu yıl kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada hafif artış kaydedilebileceği tahmini yapıldı. En az gelişmiş ülkelerin bu yıl yüzde 4,1, önümüzdeki yıl yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği ve bu büyümelerin BM 2023 Sürdürülebilir Gelişme Gündemi’nde belirlenen yüzde 7’lik hedefin çok altında olduğu bildirildi.