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Dünya BM Çin'den Uygur Bölgesi'ne erişim talep etti!
Dünya

BM Çin'den Uygur Bölgesi'ne erişim talep etti!

Kış Olimpiyat Oyunları için Pekin'de bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü Şi'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim sağlanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:04:00 -
BM Çin'den Uygur Bölgesi'ne erişim talep etti!

Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri yapıldığı iddia ediliyor, Pekin yönetimi iddiaları reddediyor. Bölgeye girişe de izin vermiyor.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için Çin'de bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine ve insan hakları durumunu gözlemlemesine izin vermesini istedi.

İhlal iddiaları araştırılacak

Çin'de Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller yapıldığı iddiaları sıklıkla gündeme geliyor.

Uluslararası kamuoyundaki eleştirilere ve yaptırımlara sert tepki gösteren Pekin yönetimi, Uygur Türklerinin "mesleki eğitim merkezleri"nde eğitim aldığını savunuyor.

Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çevirmişti.

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