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Aktüel BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi
Aktüel

BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 06:44:09 -
BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Dağlık Karabağ'da uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınayarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, çatışmaların büyümesinden ve sivil nüfusun bulunduğu alanların hedef alınmasından duyduğu endişe dile getirdi.

Taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunması yükümlülüklerini hatırlatan Guterres, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınadı ve Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu.

Krize askeri yollarla çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, bölgesel ve uluslararası aktörlere taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmarala derhal son verme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönülmesini sağlama çağrısı da yaptı.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi Azerbaycan bölgelerini de işgal altında tutuyor.

İşgal sonucu doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan 1 milyona yakın kişi yaşamlarını ülkenin diğer bölgelerinde sürdürüyor.

Tarafların 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nın Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle imzaladığı "Bişkek Protokolü" diye bilinen ateşkes anlaşması da kağıt üzerinde kaldı.

Kademeli çözümden yana olan Azerbaycan tarafı, sürecin başlaması için Ermeni askerlerinin işgal altındaki bölgelerden çekilme şartını öne sürüyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a yüksek statülü özerklik vadederken, Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istiyor.

Bişkek Protokolü'nün imzalanmasından bugüne kadar geçen 25 yılda yaşanan çatışmalarda, taraflarca net rakamlar verilmese de sayıları binlerle ifade edilen asker hayatını kaybetti.



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