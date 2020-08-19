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Dünya Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:57:00 -
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma gününü işaret ederek ‘Bir müjde vereceğim’ sözlerinin ardından Bloomberg’den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Türkiye, Karadeniz’de bir enerji kaynağı buldu.

Bloomberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı müjdeyi doğalgaz olarak yorumladı. Keşfin ardından Türkiye’nin sondaj gemisinin Kanuni’nin yola çıktığı kaydedildi.

Keşfedilen gazın ne olduğu, hangi sınıfa ait olduğu ve derinliğinin kaç olduğu gibi bilgilerin Cuma günü açıklanacağı belirtilirken bulunan gaz kaynağının hidrokarbon olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada Türkiye’nin doğalgaz ya da petrol bulduğuna ilişkin heyecanlı paylaşımlar sürerken Türk halkının iple Cuma gününü beklediği belirtildi.

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