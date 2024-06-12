Blinken’ın ikna turu! 37 bin insan katledildikten sonra

Yaklaşık 37 bin kişiyi acımasızca katleden İsrail’in Gazze’deki zulmüne karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ancak 8 ay sonra ateşkes tasarısını kabul etti. Uluslararası hukuk kaidelerini hiçe sayan İsrail’in alacağı aksiyon belirsizliğini korurken, Hamas ateşkes teklifini destekleyen tasarıyı kabul ettiğini açıkladı. Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıkladı. 31 Mayıs’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail ile istişare sonucu hazırlanan ateşkes tasarısına da olumlu yaklaştığını duyuran Hamas’ın tavrına karşılık Tel Aviv yönetimi, Hamas yok edilene kadar tam ateşkesi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Ortaya çıkan yeni belgeler, İsrail’in kendi hazırladığı müzakere metninde ateşkesi kabul ettiği ortaya çıktı.

İŞGAL DERHAL SONA ERMELİ

Ateşkes teklifini destekleyen tasarıyı kabul ettiğini açıklayan Hamas, müzakerelere hazır olduğunu bildirdi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Reuters'a yaptığı açıklamada teklifin ayrıntılarına ilişkin müzakereye hazır olduklarını söyledi. Zuhri, “ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya” dedi.

İSRAİL'İN KENDİ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, 27 Mayıs tarihli Netanyahu hükümeti tarafından hazırlandığı iddia edilen belgenin, rehine ve ateşkes anlaşması ve tüm rehineler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdü içerdiği ortaya çıktı. Teklifte Hamas’ın ortadan kaldırılması da öngörülmüyor. Biden'ın 31 Mayıs tarihli açıklamasının da bu belgeye dayalı olduğu değerlendiriliyor. 3 aşamalı ve 18 maddeli teklifin 15. maddesinde, "Sürdürülebilir sükunetin yeniden tesis edilmesi (askeri düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması) ve bunun rehineler ile mahkumların değişiminden önce başlatılması" şartı bulunuyor. Biden yönetimi, İsrail’in teklifi kabul ettiğini duyurmuş, Netanyahu yönetimi ise savaşı bitirme kısmına karşı olduklarını açıklamıştı. Belgenin ortaya çıkmasının ardından İsrail Başbakanlık ofisi söz konusu metinlerin, doğruluğunu reddetmemekle birlikte, taslak olduğunu ve onaylanmadığını savunmak zorunda kaldı.

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BLINKEN, NETANYAHU’NUN RAKİPLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan BMGK kararı öncesinde İsrail’e gelen ve ateşkes için görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Netanyahu’ya karşıt duruş sergileyen Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü. Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi. Blinken, Netanyahu'nun dün akşamki görüşmede ateşkes teklifine bağlığını teyit ettiğini dile getirdi.

3 aşamalı plan

ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta açıkladığı Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas’a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunulmuştu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edildi. ABD Başkanı Biden’ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. Teklifin ikinci aşaması, Gazze’de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmalarını içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze’de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.