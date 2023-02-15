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Gündem Blinken Türkiye'ye geliyor
Gündem

Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-02-15 22:57:00 -
Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor.

ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Genel Sekreter Stoltenberg’in Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor. Ardından NATO’nun ve Müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanıyor.

 

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