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Dünya Blinken 8. defa Netenyahu'yu ziyaret edecek!
Dünya

Blinken 8. defa Netenyahu'yu ziyaret edecek!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 19:44:00 -
Blinken 8. defa Netenyahu'yu ziyaret edecek!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 8. defa Netenyahu'yu ziyaret edeceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın pazartesi günü, soykırımcı İsrail’i 7 Ekim’de başlayan Gazze saldırılarının başlamasından bu yana 8. kez ziyaret edeceği açıklandı. Terör devleti İsrail, uzun yıllardır devam ettirdiği Filistin'e yönelik işgal politikaları kapsamında, 7 Ekim'de büyük bir katliam başlattı.

Gazze'ye yönelik saldırılar dünyanın gözü önünde soykırım boyutlarına ulaştı.

Bu saldırılarda İsrail'in askeri ve siyasi olarak en büyük destekçisi ABD oldu.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, bir kez daha İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Sekizinci kez İsrail'e gidecek

Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana 8. ziyaret olacağı açıklandı. Blinken’ın ziyareti, Hamas'ın, İsrail tarafından sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen hafta sunulan rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması önerisine vereceği yanıtı beklediği bir dönemde gerçekleşecek.
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