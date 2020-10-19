"Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih terim, "Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık." dedi.

Deneyimli teknik adam 70. dakikda VAR incelemesinin ardından iptal edilen golü de değerlendirerek, "Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar" ifadalerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Feghouili ile Belhanda'nın maça yedek kulübesinde başlamasını değerlendirerek, "Belhanda ve Feghouili maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur ama benim bir ceza verme gibi bir durumumuz olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak oynatmadık. Ben, yönetim ile oyuncu arasındaki ekonomik duruma müdahil olmam, herhangi bir ceza da vermem; dolayısıyla iki oyuncumuz da bugün yedek soyundu." şeklinde konuştu.