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Ekonomi Bizim Toptan’dan Giresun’da yeni mağaza
Ekonomi

Bizim Toptan’dan Giresun’da yeni mağaza

Türkiye’nin önde gelen organize toptancılarından Bizim Toptan Satış Mağazaları, Giresun’daki yeni adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:40:00 -
Bizim Toptan’dan Giresun’da yeni mağaza

Bizim Toptan’ın hızla yaygınlaştırdığı dijital sipariş hizmeti “Tıkla Gel Al”, bu mağazada da geçerli; müşteriler “Tıkla Gel Al” hizmetiyle dijital kanallardan verdikleri siparişleri mağazadan kolayca teslim alabiliyor. Yine Bizim Toptan’ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da bu mağazayı merkez alarak bölgedeki restoran ve oteller, akaryakıt istasyonu marketleri, kurumsal müşteriler gibi Ev Dışı Tüketim noktalarına hizmet veriyor. Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan mağazada, müşteriler açılışa özel kampanya ve fırsatlardan yararlanıyor. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı yeni açılan Giresun mağazasıyla ilgili “Türkiye genelinde 70 ilde 174 satış noktamızda öncelikli hedefimiz müşterilerimize kesintisiz katma değerli hizmetler sunmak. Giresun’daki yeni adresimizde de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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