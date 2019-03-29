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"Bize yakışır şekilde maçlarımıza çıkacağız"

- Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel:"Ligden düşmüş olabiliriz ancak bu kulübün bir adı var"

29 Mart 2019 Cuma 20:42
"Bize yakışır şekilde maçlarımıza çıkacağız"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, ligden düşmelerinin kesinleşmiş olmasına karşın kendilerine yakışır şekilde maçlara çıkacaklarını söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin köklü kulüpleri arasında bulunan bir işçi takımı olarak zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, canla başla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bütün gelirlerin kesildiğini ve artık kimsenin destek de olmadığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Geçmiş yönetimlerin bu duruma düşürdüğü takımı kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak hiç destek yok. Kardemir Karabükspor bu ülkenin köklü bir kulübüdür. Bu kadar basit yok edilemez. Transferi açamadık ve altyapı oyuncularımızla maçlara çıktık. Maalesef olmadı. Ligden düşmüş olabiliriz ancak bu kulübün bir adı var. Bize yakışır şekilde maçlarımıza çıkacağız ve mücadelemizi vereceğiz. Son maçımıza kadar bunu yapacağız. Umarım çocuklara moral olacak puanlar alırız."


- Adanaspor maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Özer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik çalışmanın yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut idmana katılmadı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:42
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