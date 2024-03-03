“Bize güvenin” diyen Mehmet Şimşek’ten konut alacaklara müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir otelde düzenlenen “Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması” programına katıldı. Türkiye’nin ekonomik hedeflerinden bahseden Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade etti. Aynı zamanda Şimşek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı.

“Daha rahat konut alınacak”

Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları geçmişte çözdük, Türkiye'yi hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik, eğitimine yatırım yaptık, sağlığına yatırım yaptık, ekonomimizi büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz.”

“Bu program başarılı olacak”

Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, “Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

“Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız”