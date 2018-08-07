'Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayacağız'
CHP'li Muharrem İnce Twitter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. İnce, " Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifaderini kullandı.07 Ağustos 2018 Salı 17:53
CHP'li Muharrem İnce Twıtter hesabından kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
İnce'nin açıklamaları şöyle:
CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.
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