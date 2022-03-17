Bizdeki malum kesimi hatırlattı... Yaptırımlara direnmeyenlere Putin'den sert tepki: Bunlar analarını da satarlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve "Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan" Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır"

Söz konusu vatandaşları "zihinsel olarak Rus halkıyla olmamakla" suçlayan ve konuşmasında son derece kızgın olduğu görülen Putin, "Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır." dedi.

"Kaz ciğeri, istiridye olmadan yapamayanlar..."

Putin, "Miami'de ya da Fransız Rivierası'nda villası olan, kaz ciğeri, istiridye ya da sözde cinsiyet özgürlükleri olmadan yapamayanları hiç yargılamıyorum." ifadesini kullandı.

Miami, ABD'nin en büyük Rus topluluklarından birini barındırıyor. Vladimir Putin'in konuşması, ABD ve Avrupa'nın Rus iş insanlarının mal varlıklarına el koymaya başlamasının ardından geldi.