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Gündem Bizdeki malum kesimi hatırlattı... Yaptırımlara direnmeyenlere Putin'den sert tepki: Bunlar analarını da satarlar
Gündem

Bizdeki malum kesimi hatırlattı... Yaptırımlara direnmeyenlere Putin'den sert tepki: Bunlar analarını da satarlar

ABD yatırımları sırasında, Türkiye'deki bir avuç sermayedarın "Yandık bittik mahvolduk" söyleminin benzeri, şimdi Rusya'da dillendiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırıların ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova'nın yanında durmayan Rus vatandaşlarını hedef aldı. Putin'in sözleri sürekli Türkiye'yi karalayan malum kesimi hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 20:33:00 - 2022-03-17 20:38:36
Bizdeki malum kesimi hatırlattı... Yaptırımlara direnmeyenlere Putin'den sert tepki: Bunlar analarını da satarlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve "Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan" Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır"

Söz konusu vatandaşları "zihinsel olarak Rus halkıyla olmamakla" suçlayan ve konuşmasında son derece kızgın olduğu görülen Putin, "Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır." dedi.

"Kaz ciğeri, istiridye olmadan yapamayanlar..."

Putin, "Miami'de ya da Fransız Rivierası'nda villası olan, kaz ciğeri, istiridye ya da sözde cinsiyet özgürlükleri olmadan yapamayanları hiç yargılamıyorum." ifadesini kullandı.

Miami, ABD'nin en büyük Rus topluluklarından birini barındırıyor. Vladimir Putin'in konuşması, ABD ve Avrupa'nın Rus iş insanlarının mal varlıklarına el koymaya başlamasının ardından geldi.

 

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