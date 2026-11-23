Emeklilere SGK’dan kritik ‘3 ay’ uyarısı: Bu süreyi kaçıranın maaşı kesilecek
Malullük, iş göremezlik ve engelli vergi indirimi kapsamında aylık alan emekliler için hayati bir süreç işliyor. Elinde "sürekli" ibareli sağlık raporu bulunanları dahi yakından ilgilendiren kontrol muayenesi uygulamasında, sevk tarihinden itibaren tanınan 3 aylık yasal süreyi kaçıranları bekleyen büyük risk açıklandı. Peki, hangi emekliler kontrol muayenesine çağrılıyor, maaş kesintisi sonrası ödemeler geri alınabiliyor mu? İşte adım adım bilmeniz gerekenler...