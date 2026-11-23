SEVK YAZISI OLMADAN ALINAN RAPORLAR GEÇERSİZ: Kontrol muayenesi için ikamet edilen ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri tek yetkili adres olarak kabul ediliyor. Hastalığı nedeniyle sürekli takip edildiği hastane SGK tarafından yetkilendirilmişse ve bu durum belgelenirse, emekli öncelikle o hastaneye sevk ediliyor. Özel veya yetkisiz bir hastanenin yoğun bakımında yatan ve nakli hayati risk taşıyan hastalar ise durumları belgelendiği takdirde yattıkları hastanede muayene ediliyor. SGK’nın sevk etmediği bir hastaneden bireysel imkanlarla alınan raporların kesinlikle geçersiz olduğuna dikkat çeken Karakaş, "SGK'nın sevk kâğıdı olmadan alınan rapor, hukuken yok hükmündedir. Boşuna vakit ve nakit kaybetmeyin" uyarısında bulunuyor.