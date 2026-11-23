Galatasaray’da ayrılık kararı: Okan Buruk, yıldız oyuncunun biletini “şaaakkk” diye kesti
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
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Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
Süper Lig'de zemin çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayan Galatasaray rakibini 2-1 yenerek rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.
Yarın akşam sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında ayrılık gündemde. Galatasaray’da Leroy Sane için sabır tükeniyor.
Geçen sezon attığı gollerle dikkat çeken Alman yıldız, bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk’un da taraftarların da gözünden düşen 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında gönderilmesi için harekete geçilmesi bekleniyor.
Takımda önemli eksikler bulunmasına rağmen Samsunspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Sane, sonradan oyuna dahil oldu. Ancak sahada kaldığı sürede yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı. Bu performans, Alman futbolcuya yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Önemli eksiklere rağmen ilk 11’de kendisine yer bulamaması da teknik heyetin Sane’ye güveninin azaldığı şeklinde yorumlandı. 2025 yazında Cim-Bom’a transfer olan Sane, bu yıl tek golünü Kocaelispor’a atarken bu sezon çıktığı 16 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.
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