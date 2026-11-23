BEL VE BOYUN FITIĞINDAN OBEZİTEYE KADAR BİRÇOK RİSK VAR: Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga ve eklem sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Şen, şöyle devam etti: "Mutlaka saatte bir pozisyon değiştirin. Aynı pozisyonda kalırsanız kamburluk, skolyoz, eklem dejenerasyonu, bel ve boyun fıtığı ve obezite ortaya çıkabilir. Boyun, sırt ve bel problemleri, eklemlerde kireçlenmeler, obezite ve buna bağlı hastalıklar insan ömrünü kısaltabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Tüm bu hastalıklar ilerleyen dönemde alzaymır, felç kalma ve hatta ölüme götürebilir Yaşlılığa karşı erkenden tedbir almak gerekiyor" dedi.