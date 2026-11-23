Uzmanlar salgın oyun için uyardı! ‘GTA 6 bağımlılığı ölüme götürebilir!’
Tüm dünyada bir virüs gibi yayılan aksiyon oyunu hakkında uyarılarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, GTA 6 oyunu nedeniyle bazı kişilerin 50 hatta 150 saat uyumadan oyun oynamaya devam ettiğini belirterek, "Uzun süre bilgisayar ve ekran başında hareketsiz kalmak kamburluk, skolyoz, bel ve boyun fıtığı, obezite, alzaymır hastalıklarına neden olur. Hatta ileriki dönemlerde felç bırakır, ölüme götürebilir" dedi.