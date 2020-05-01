Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan paranın miktarı açıklandı

Tüm dünyayı etkileyen ölümcül koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında şuana kadar toplanan rakam 1 milyar 800 milyonu geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

Selvi, bu görüşmeyi bugün yayımlanan yazısında şöyle aktardı:

Rakam 1 milyar 800 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 maaşını vererek öncülük ettiği bir kampanya düzenlendi. Burada toplanan paraları sordum. Bakan ilk ağızdan açıklama yaptı.

'Orada toplanan rakam 1 milyar 800 milyonu geçti. Güzel bir kampanya oldu. Biz dünyaya şunu gösterdik. Zor zamanlarda herkes imece kültürüyle destek olabiliyor. ‘Biz bize yeteriz’ diyebiliyor. Özellikle ilk iki haftada yoğun bir teveccüh oldu. Bu bağışlar bakanlığımız altında toplandı. Bu para bankada, henüz kullanmadık. Onları sosyal yardımların hangi fazında kullanacağımız Cumhurbaşkanımızla da istişare ettikten sonra netleşecek. Ama şu anda bankada duruyor' dedi.

Huzurevlerinde 1030 vaka

Koronavirüs ortaya çıktığında ilk olarak huzurevlerine kısıtlama getirilmişti. Bakan Selçuk, huzurevlerindeki son durumu şöyle açıkladı: 'Süreç içinde vaka çıkan huzurevlerimiz oldu. Onları hemen hastaneye ulaştırdık. Şu anda hastaneye ulaştırdığımız vakaların neredeyse yarısı taburcu oldu. 90 yaşın üstünde, 102 yaşında olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu ettik, şifa buldular. Tedavi süreçleri devam eden yaşlılarımız var. Toplam vaka sayımız 1030 oldu. Yarısına yakını tedavi sürecini geçirdi. Bir kısmının tedavisi sürüyor. Ama huzurevlerindeki vakalar bakımından, dünya ortalamasının altındayız.'