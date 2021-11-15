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Medya Biz Aykut gitti diye biliyorduk, İpek gitmiş!
Medya

Biz Aykut gitti diye biliyorduk, İpek gitmiş!

Cumhuriyet gazetesinden "sendika" krizi nedeni "istifa" edip geri dönen Aykut Küçükkaya, İpek Özbey'in gazeteden ayrılarak Halk TV'ye geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:20:00 - 2021-11-15 16:21:40
Biz Aykut gitti diye biliyorduk, İpek gitmiş!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde gazetecileri sendikadan ayrılmaya zorlamıştı.

İstifa edip geri dönmüştü

Coşkun, Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan da sendikadan ayrılmasını aksi taktirde görevinden "istifa" etmesini istemiş, Küçükkaya da sendikadan ayrılmayarak görevinden istifa etmişti. Önce "istifa" edip, birkaç gün sonra yeniden Cumhuriyet'e dönen Aykut Küçükkaya, bu sefer de İpek Özbey'in gazeteden ayrılarak Halk TV'ye geçtiğini duyurdu.

Küçükkaya, İpek Özbey'in ayrılığını şöyle duyurdu:

"İki yılın ardından İpek Özbey’i Cumhuriyet’ten TV dünyasına uğurluyoruz. Onu hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında Halk TV ekranlarında izleyeceksiniz. Hafta sonu da programı var, unutmayın. Cumhuriyet’teki başarısını TV ekranlarına taşıyacağına inancım tam. Herkes biliyor ki onu çok özleyeceğim."

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