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Ekonomi BitTorrent nedir? Nasıl işliyor?
Ekonomi

BitTorrent nedir? Nasıl işliyor?

Bittorent (BTT) nedir? Bittorent coin nasıl işler? Türkiye'de kripto para oiyasası ile ilgili flaş gelişmeler yakından takip ediliyor. Bittorent de merak edilen konulardan birisi oldu. Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşten Bittorent'de etkilendi. Peki, BitTorrent nedir? Nasıl işliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:56:00 -
BitTorrent nedir? Nasıl işliyor?

Dünyanın en büyük dosya paylaşım protokolü BitTorrent, kısa süre önce TRON ile kurduğu ortaklıkla kendi kripto para birimini başlattı. Ülke gündeminde kripto paralarla ilgili skandal gelişmeler yaşanırken BTT coin hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, BitTorrent Token BTT nedir?

BitTorrent nedir?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.".

BTT COİN

BTT’nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent’teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..

BitTorrent’te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.

Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.

TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.

Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.

BitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.

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