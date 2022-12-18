Bıttım sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Saraçoğlu bıttım sabununu öneriyor

Bıttım sabunu faydaları ve zararları konularını ayrıntılı bir şekilde bu haberde bulabileceksiniz. Sayısız faydası olan bıttım sabunu ile merak edilen her şey...

Bıttım Sabunu Faydaları

Saymakla bitmeyen bıttım sabunu faydaları arasında öne çıkanları...

-Saçların sabunla yıkanması normalde saçların kurumasına ve tülermesine neden olurken bıttım sabunuyla yıkanan saçlar kurumaz tersine ihtiyacı olan nemi geri kazanır.

-Erken yaşta saçların beyazlaması bıttım sabununu düzenli kullandığınızda durur ve beyazlama gecikir.

-Bıttım sabunu saçları arındırır.

-Mantar ve egzamanın düşmanı olan bıttım sabunu tedavi edicidir.

-Bıttım sabunu cildinizdeki sivilce ve akneleri geçirir.

-Saç ve deride oluşabilen mikroplar bıttım sabununun antiseptik özelliği sayesinde ölür.

-Saçın hızlı uzamasına destek veren bıttım sabunu saçların dökülme ve elektriklenmesinin önüne geçer.

-Vücudun temizliği için de bıttım sabunu oldukça başarılı bir tercihtir.

-Cilde düzenli bıttım sabunu kullandığınızda peeling etkisiyle cildinizi pürüzsüzleştirir ve güzelleştirir.

-Bıttım sabunu güneş lekeleri, doğum ve hamilelikte oluşan lekelerin görünümünün hafifletilmesine yardımcı olur.

-Cildi canlandıran bıttım sabunu düzenli kullanımda parlatır ve ışıltılı bir görüntü sağlar.

-Çeşitli nedenlerle oluşan vücudun belli bölgelerindeki kaşıntı ve kızarıklar bıttım sabunuyla tedavi edilebilir.

-Masaj yaparak varislerin üzerine uygulandığında azalmasına yardımcı olur.

-Sedef hastalığı olan kişiler bıttım sabununu kullanarak hastalığın etkisini azaltarak rahatlayabilirler.

Muhteşem ve sayısız faydaları olan bıttım sabunu zararları olabilir mi diye merak eden kişilere dikkat edilmesi gereken bazı zararları olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak bazı saç tiplerinde bıttım sabunu kuruluk ve sertlik yapabilir. Ancak bıttım sabununu uyguladıktan sonra durulanan ya da durulanmayan saç kremi kullanırsanız bıttım sabununun böyle olumsuz bir etkisi olmaz. Bıttım sabunu yanlışlıkla gözle temas ettiğinde kısa bir süre de olsa yanmaya yol açabilir. O nedenle bıttım sabununun gözle temasının önlenmesi tavsiye edilir.

Bıttım Sabunu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Bıttım sabunu faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemsenen bir konudur. Saraçoğlu bıttım sabunu faydalarını şöyle sıralamıştır; saçla ve saçın derisiyle ilgili sorunlara iyi gelen bıttım sabunu aynı zamanda cilt lekelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Çitlembik bir diğer ismiyle menengiç bıttım yağı sayesinde yapılabilen bıttım sabunu saçların derisinde oluşabilen bakterilerin yok edilmesine yardımcı olur. Bıttım sabunu saçlarda kepeğin ve dökülmenin azalmasını sağlar.

Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?

Yabani fıstık ve menengiç yoğunluklu olan bıttım sabunu içinde çok sayıda faydalı aroma bulunur. Bıttım sabunu olarak isimlendirilen bu sabun mantar, egzama, kaşıntı, sivilce gibi çok sayıda cilt hastalığa iyi gelir. Ayrıca deri ve saçların dökülmesi bıttım sabunuyla önlenebilir.

Bıttım Sabunu Sivilcelere İyi Gelir mi?

Bıttım sabunu sivilcelere iyi gelir mi diye merak edenlere güzel bir haberimiz var. Bıttım sabunu genel olarak deride oluşabilen bakterileri önlediği için sivilcelere de iyi gelir.

Bıttım Sabunu Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Bıttım sabunu kaç günde etkisini gösterir sorusuna verilebilecek en iyi yanıt düzenli kullanımda ortalama 8 ile 9 ay arasında saç ve deride etkisinin ortaya çıkacağıdır.

Bıttım Sabunu İçinde Ne Var?

Bıttım sabunu zengin ve faydalı bir içeriğe sahiptir. Bıttım sabunu içinde ne var diye merak edenler için menengiç ve yabani fıstık yağının karışımının olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca çeşitli doğal aroma ve destekleyiciler de bıttım sabunu içinde bulunur.

Bıttım sabunu hangi ilde? Hangi bıttım sabunu?

Orjinal bıttım sabunu: Saçları besler, yumuşatır, erken beyazlamasını önler ve deri döküntülerine iyi gelir.Sabunun ilk yapıldığı yer Mardin'in Botan bölgesi olmakla beraber Siirt ile bütünleşmiştir. Bir diğer adı, ilk üretim yeriyle anılan Botan sabunudur. Cizre, Şırnak'ta üretilen bıttım sabunları da tamamen doğal olan ürünlerdir.

Bıttım sabunu nasıl yapılır?

Siirt'in Eruh İlçesine bağlı üzümlü köyünde doğal yöntemlerle Bıttım Sabunu üreten Safiye Kaya, Eruh dağlarında topladıkları menengiç bitkisini aşama aşama nasıl sabuna dönüştüğünü hem gösterdi hem de anlattı:

"Önce dağlara çıkıp menegiç bitkisini toplarız. Daha sonra değirmene götürüp öğüttükten sonra hamur haline gelen bıttımı yağı çıkıncaya kadar yoğururuz. Öğütülmüş bıttımları kaynayan kazanlara döküp karıştırıyoruz yağı dışa vursun diye kül katıyoruz. Bu işlem 15-20 kez devam ediyor. Bu aşamalardan sonra çıkarılan yağı süzgeçten geçirip temiz bir kazana koyuyoruz. Ardından yağın miktarına göre kül koyup kaynatıyoruz. Yaklaşık 7-8 saat süren kaynatmanın ardından malzeme sabun olma aşamasına geliyor. Kalıplara koyuyor, kurutmaya bırakıyoruz."

Siirt'in Eruh İlçesinde geçmişte halkın kendi temizliği için ürettiği Bıtım sabununun köylüler için ekmek kapısı haline geldiğini belirten Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, piyasada çokça fazla atık yağlardan sahte bıttım sabunu üretildiğine dikkat çekti.

Sahte bıtım sabunu ile orijinal bıttım sabunu arasında ki farkın nasıl anlaşılabileceğine dikkat çeken Çelik, orijinal bıttım sabununun suyun dibine batmadığını söyledi. (İLKHA)