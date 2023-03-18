Bitter çikolatanın faydaları nelerdir? İşaret ettiler: Yatak yanında, cebinizde artık çikolata olmalı

Çikolata verdiği mutluluk hissi nedeniyle en fazla bağımlılık yaratan yiyeceklerden biridir. Bitter çikolatayı doğru yöntemlerle eriterek tatlı tariflerinize eklediğinizde apayrı bir sonuç alabilirsiniz.

Diyet yapanlar ise yüksek kalorisi nedeniyle çikolatayı öğünlerinden çıkarmaya çalışırlar. Ancak bitter çikolata faydalı yönleri ile fark yaratır. Hatta çikolata tutkunlarının keyif alabileceği bitter çikolata diyeti de vardır. Cebinizde bundan olsun

Bitter Çikolata Nedir? İçindekiler Nelerdir?

Yarı tatlı ya da hafif acı çikolata olarak tanımlanabilen bitter çikolata, kahve eşliğinde tadılmak için ideal bir çikolata türüdür.

Türk kahvesi ile iyi bir ikili oluşturur. “Bitter çikolata ne demek?” sorusuna tam anlamıyla cevap bulmak için mutlaka bu ürünü tatmak gerekir.

Bitter çikolata rengi diğer türlere kıyasla biraz daha koyu özellik gösterir. Bitter çikolata içeriği incelendiği zaman yüksek oranda kakao yağına rastlanır. Ona yoğun çikolata tadını veren maddesi kakao yağıdır.

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Tatlandırıcı olarak ise şeker ve çikolata likörü de eklenmiştir. Alışkın olmayanlar için tadı klasik çikolata türlerine göre acı ve sert gelebilir. Bazı çikolata meraklıları için ise sıra dışı ve vazgeçilmez bir anlam taşır.

Bitter Çikolata Kalori ve Besin Değerleri Nedir?

Bitter çikolatanın besin değerine bakıldığında yüksek oranda lif barındırdığı dikkat çeker. İçeriğindeki diğer besin değerleri arasında karbonhidratın önde geldiği görülür. Yağ oranı da karbonhidrat oranına yakındır. Bitter çikolata protein oranı ise diğer maddelere göre daha azdır. Buna rağmen içeriğinde protein bulunması olumlu ve yararlı bir özelliktir. %72 oranında kakao yağı bulunan bitter çikolata şeker oranı 100 gramda 24 gram olarak açıklanabilir.

100 gram miktarındaki bitter çikolata içinde yaklaşık olarak 479 kalori olduğu bilgisi verilebilir. Klasik çikolatada ise bu oran daha yüksektir. Şeker ve süt oranı arttıkça kalori oranı da arttığı için böyle bir durum söz konusu olur. Yine de belirli bir miktarı aşmadan bitter çikolata tüketmek sağlık için daha faydalıdır.

Bitter Çikolata Faydaları Nelerdir?

Tüm çikolata çeşitlerinde olduğu gibi bitter çikolata tüketimi sonucunda mutluluk hissi artar. Stres gibi olumsuz hislerin azaldığı görülür.

Düzenli olarak bitter çikolata yemek vücudun enerjisine olumlu yönde katkı sağlar. Daha güçlü hissedilmesine destek olur.

“Bitter çikolata öksürüğe iyi gelir mi?” sorusunun cevabı da olumludur. İçeriğinde yer alan bir madde öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

Bitter çikolata sperm sayısının 2 katına çıkmasını destekler. Böylelikle daha iyi bir cinsel hayat yaşanması konusunda yarar sağlar.

“Bitter çikolata diş çürümesini önler mi?” diye düşünenler bu türdeki çikolataları tükettiklerinde olumlu sonuçlar görebilir. Şeker oranı yüksek olmadığı için dişlere zarar vermez.

Bitter çikolata yararları arasında zeka gelişimine yaptığı olumlu katkılar da dikkat çekicidir.

“Bitter çikolata neye iyi gelir?” sorusunun sağlık açısından birçok yanıtı vardır. Kolesterol düzeyini azaltması yönüyle kalp sağlığını koruyucu özellik gösterir.

Bitter Çikolata Zayıflatır Mı?

Çikolata birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ve bağımlılık yaratan bir gıda türüdür. Ancak fazla kalori içerdiği ve kilo aldırdığı düşünülür. Bu düşünce nedeniyle “bitter çikolata kilo yapar mı?” sorusu akıllara gelebilir. Bitter çikolata bu açıdan fark yaratır ve doğru miktarda tüketildiği zaman kilo verilmesine katkıda bulunur.

Bitter çikolata yapısı gereği kakao tadının ağırlıkta olduğu bir gıdadır.

“Bitter çikolatada süt var mı?” konusunda ise içeriğinde asla süt bulunmadığı söylenebilir.

“Bitter çikolata yağ yakar mı?” sorusunun cevabı da olumlu yöndedir. Kakao tokluk hissi yarattığı için bölgesel zayıflama elde etmek isteyenler bu besini diyet programlarına eklemelidir. Bitter çikolata ile zayıflayanlar hem tatlı ihtiyacını gidermiş hem de amaçlarına ulaşmış olurlar.

Bitter Çikolatanın Zararları Nelerdir?

Mutluluk ve haz deposu özelliği ile ünlü olan bitter çikolatayı dozunda tüketmek son derece faydalıdır. Dozun üstüne çıkmak ise zararlı sonuçlar doğurabilir. Her ne kadar diyet listesine alınabilen bir gıda olsa da fazla miktarda yendiği zaman kilo alınmasına neden olabilir. Gereğinden fazla kilo almak da kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Hassas bünyelerde çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle çocukların fazla yemesi zararlı olabilir. Cildine özen gösteren kişileri kaygılandıran “bitter çikolata sivilce yapar mı?” sorusu da maalesef olumlu şekilde yanıtlanabilir. Az miktarda bitter çikolata tüketimi sonucunda cilt görünümü düzelse de fazla miktarda yenilmesi sonucunda ciltte sivilce oluşumu gözlenebilir.

Bitter Çikolata Nasıl Yapılır? Nasıl Eritilir?

Tropikal ve sıcak iklimlerde yetiştirilen kakao ağaçlarının meyveleri toplanarak tohumları kullanılır. Belirli bir süre kurutulan tohumlar kavrulunca çikolatanın esas maddesi oluşur. Elde edilen yağın şeker ve çikolata likörü ile birleşmesi ise keyifle yenilen bitter çikolatayı meydana getirir.

Erimemesi için dolapta saklayabilirsiniz...

Özellikle tariflere eklemek aracıyla ev ortamında da rahatlıkla bitter çikolata yapılabilir. Bir miktar kakaonun şeker, yağ ve diğer malzemeler ile karıştırılması sonucunda erimiş haldeki bitter çikolata elde edilir. Katı halde bulunan bitter çikolatayı da eritmeyi tercih edebilirsiniz. Bitter çikolata eritme işlemi, benmari usulü ile kolaylıkla yapılır.

Ateş ile direk temas etmemesi gereken gıdalar üzerinde etkili olan bu yöntem kısa sürede sonuç verir. Tencerede kaynayan suyun üzerine çikolatayı bir kase içinde yerleştirerek eritme sağlanır. Suyun kaseye değmemesine özellikle dikkat etmek gerekir.

Özellikle şeker hastalığına sahip olanlar “bitter çikolata şekeri yükseltir mi?” diye düşünebilir. nefisyemektarifleri'ne göre: Bitter çikolatanın bu yönden klasik sütlü çikolataya göre daha az zararlı olduğu tespit edilmiştir. Kan şekerini dengelemek gibi bir yararlı yönü de bulunduğundan bu konuda kaygı duymaya gerek yoktur.

Bitter Çikolata Çeşitleri ve Fiyatları Nelerdir?

Çikolata üretiminde yaratıcılık imkanlarının fazla olması sonucunda bitter çikolata ürünleri çeşitlilik gösterir. İçi fındık ile kaplanmış bitter çikolata ürünü 10 TL civarında bir fiyat karşılığında satın alınabilir. Ağızda eriyen tadı ile fark yaratan krokanlı bitter çikolata türleri de 5 TL gibi ekonomik fiyatlar ile alınabilir.

Ürünlerin fiyatları satıldıkları yere ve mekana göre de farklılık gösterebilir. Birçok çikolata üreticisinin gofret şeklinde hazırlamış olduğu bitter çikolata kaplamalı ürünler mevcuttur. Bunlara da marketlerin reyonlarında rastlamanız mümkündür.

Bitter Çikolata Tarifleri İle Yoğun Çikolata Lezzetine Varacaksınız. Tek başına tatmaya alıştığınız bitter çikolatanın keyfini bir de bu tarifler eşliğinde yaşayabilirisiniz